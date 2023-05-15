2023 Tokat seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 63 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 31'de kaldı.

2023 Tokat seçim sonuçları

Tokat milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ta AK Parti 3 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Tokat seçim sonuçları

Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aydemir, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

MHP'de Yücel Bulut, CHP'de Kadim Durmaz parlamentoya girdi.