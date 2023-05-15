2023 Tokat seçim sonuçları Tokat'ta seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 63 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Tokat'tan meclise gidecek 5 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 31'de kaldı. Tokat milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ta AK Parti 3 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aydemir, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. MHP'de Yücel Bulut, CHP'de Kadim Durmaz parlamentoya girdi.