2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar? Maaş farkı ne zaman yatacak?

2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar? Maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen Kariyer Basamakları Sınavı'na giren ve sınavı kazanan binlerce öğretmen, maaş farkının ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmen Kariyer Basamakları Sınavı’na giren binlerce öğretmen, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla maaşlarını hesaplamaya başladı.

10 yıllık öğretmenlik süresini dolduran 516 bin öğretmen uzman, 66 bin öğretmen ise başöğretmen olmaya hak kazandı.

19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen sınav, 12 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Sertifikalarını almak araştırma yapan öğretmenler, maaşlarının zam oranını da merak ediyor.

2023 yılına az bir zaman kala, öğretmenlikle kariyer farkının maaşlara nasıl yansıyacağı araştırılıyor.

Peki 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar? Maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar?

Uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık 4.500 lira artış yapılacağını duyurdu.

Maaş farkı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen ve başöğretmen olmaya hak kazanan öğretmenlerin maaş farklarının ne zaman yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.