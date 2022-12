2023 yeni yıl mesajları! Birbirinden farklı, anlamlı, sevdiklerinize yollayabileceğiniz 2023 yılbaşı mesajları

Yeni yıla girerken pek çok vatandaş ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine yollayabileceği en güzel yılbaşı mesajlarını araştırıyor. İşte en farklı, anlamlı 2023 yılbaşı mesajları...

Yeni yıla girerken pek çok vatandaş sevdiklerine yollayabileceği yılbaşı mesajlarını araştırmaya koyuldu. Özellikle WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi mecralarda paylaşıp sevdiklerinize yollayabileceğiniz en anlamlı, farklı yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. İşte uzaktaki sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel 2023 yılbaşı mesajları...

En anlamlı 2023 yılbaşı mesajları!

Pandemilerden, savaşlardan, her türlü huzursuzluktan uzak; sağlık, huzur ve mutluluğun sizi bulduğu bir sene dilerim. Mutlu yıllar!

Yeni yıl hayatınız için yeni bir başlangıç sunsun. Tüm hayalleriniz gerçekleşsin. Önünüzde harika bir yıl olsun.

Bolca huzur, mutluluk ve sevinç dolu bir 365 gün dilerim. Dünyanın bütün güzellikleri 2023'te sizinle olsun. Mutlu yıllar!

Bu yıl ağzınızın tadını bozmadan geçireceğiniz günleriniz, sevdiklerinizle toplayacağınız anılarınız olsun. Yeni sene sizin için en güzel zamanlarını hazırlasın. Mutlu yıllar.

Yeni yılda hatalarımızın az, başarılarımızın ise çok fazla olması dileğiyle... Size ve ailenize mutlu seneler!

Bu yıl karşılaştığınız her zorluk size cesaret, umut ve başarı getirsin. Umarım önünüzde harika bir yıl olur.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.



Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2023 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun. Nice Yıllara.



2023 yılının sevgi, bol mutluluk ve hatırlandıkça tebessüm yaratacak samimi anılarla dolu olması dileğiyle… Sağlıklı ve huzurlu nice yıllara!





Yeni yılın başta ülkemizin refahı, yakınlarımızın sağlığı ve hayallerimizin gerçekleştiği güzel günlere şahit olması dileğiyle! Barış ve huzur içinde nice mutlu yıllara!



Sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli değersin. En büyük aşk sende gizli. Senin karşılıksız sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.



Yaşamın kaynağı sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız. Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere; hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir hayat pastası yapabiliriz sanırım. Yeni yılın kutlu olsun. Nice yıllara.



2022 yılından 2023 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun. Seni Seviyorum, Yeni Yılın Kutlu Olsun.



Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.





Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun Mutlu ve sağlıklı yıllar.

Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte. Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz. Bazen dağları delecek güce sahip yürekler, bazen kuş kanadı kadar narin. Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek



Umarım başlamak üzere olan yeni yılda hayatınız sürpriz ve neşe dolu olur. Yaptığınız tüm güzel anıları hatırlayın ve önümüzdeki yıl hayatınızın harikalarla dolu olacağını bilin. Nice güzel senelere ulaşmak dileğiyle.



Çocukların yanakları kadar tatlı, bir bebeğin gülüşü kadar güzel zamanların geçsin. Bu yıl senin yılın olsun. Mutlu seneler.



Bu yıl her saniye daha iyiye gidecek bir sene diliyor, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmemesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun.



Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!



Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...