2023 Yılbaşı biletleri ne kadar? Yılbaşı Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?

2023 Yılbaşı biletleri ne kadar? Yılbaşı Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango tarafından 2023 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak olarak duyuruldu. Peki 2023 yılbaşı biletleri ne kadar? İşte Milli Piyango bilet fiyatları...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yurdun dört bir yanını büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango yılbaşı biletinin fiyatları da merak ediliyor. Her sene büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi, bilet satın alarak şanslarını denemeye koyuluyor. İşte 2023 yılbaşı biletleri fiyatları...

2023 Yılbaşı biletleri fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz sene yılbaşında büyük ikramiye Manisa Akhisar'da alınan çeyrek bilete çıkmıştı. Bazı vatandaşlar şanslarını İstanbul’da Eminönünde bulunan meşhur milli piyango bayisinde denerken bazıları da yılbaşı biletlerini online olarak satın almaya koyuluyor. Yılbaşı biletleri, her yıl olduğu gibi bu yılda çeyrek, yarım ve tam bilet olarak satışa çıkmaya devam ediyor.

Bu senenin yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları da belli oldu. Yapılan duyurulara göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet 200 TL’den satılmış olacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması halinde ise sahibine 200 milyon TL kazandırmış olacak. Ayrıca ylbaşı çekilişinde toplam ikramiye 1.4 milyar tutarında olmuş olacak.

Yılbaşı bileti nasıl alınır?

Yılbaşına doğru yılbaşı bileti satın almak isteyenler en yakın Milli Piyango bayisinden veya online olarak Milli Piyango Online sitesinden yılbaşı biletlerini satın alabilirler.