2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. YDO oranı yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde artacak.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı da netlik kazandı.

2023 Yeniden Değerleme Oranı yüzde122,9 oldu. 2022’de ise Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 36,2’ydi.



Ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezaları, ocak ayında yeniden değerleme oranında artış gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirme yetkisi bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50 oranında indirme yetkisi bulunuyor fakat trafik cezalarını indirme yetkisi bulunmuyor.

5 yılda bir artırma veya eksiltme yetkisi bulunuyor

Cumhurbaşkanı, her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

Kırmızı ışıkta geçmek 951 TL

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçmek 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 4 bin 64 TL

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

Emniyet kemeri takmamak 436 TL'ye yükseldi

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

Araç sürerken telefon kullanmak 951 TL

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

Alkol testine itiraz etmek pahalıya mal olacak

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Yetkisi dışında siren kullanmanın cezası 4 bin 64 TL olacak

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

Drift atmak 20 bin 342 TL oldu

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak 20 bin 977 TL

2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

Sahte plaka cezası 20 bin 302 TL'ye yükseldi

Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, engelliler için ayrılan yere park edenlere 873 TL, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymayanlara 642 TL, yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takanlara ise 1671 TL para cezası kesilecek.

Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.



