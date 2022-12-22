2023 yılı yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2023 yılı yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2023 yılında ödenecek zamlı yaşlılık maaşı yeni asgari ücretin açıklanması sonrası belli oldu. Peki 2023 yılı yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı ayrıntıları...

2023 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sonlandı. Asgari ücret sonrası pek çok başka ücretin oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 senesinde uygulanacak olan asgari ücreti 8500 TL şeklinde açıkladı. Asgari ücret ile birlikte 65 yaş aylığı da artış yaşadı.

2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı, 2022 senesinde 1684 TL olarak üç ayda bir ödenmekte. 2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam uygulaması yapıldı. Yani buna göre, 65 yaş aylığı 2604 TL'ye yükseldi.

Yaşlılık maaşı kimlere veriliyor?

Vatandaşların ödemesini aldığı 65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan vatandaşlaa verilmektedir.

Ayrıca mahkeme kararıyla ya da doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları süre boyunca ödenmektedir.