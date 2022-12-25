2023 YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!

2023 YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde 2023 yılı YKS sınav tarihleri yer alıyor. Peki 2023 AYT ve 2023 TYT ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği 2023 yılı ÖSYM sınav takvimi, geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

ÖSYM’nin duyurusunda 2023 yılı üniversite sınavı olarak bilinen YKS, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği açıklanmıştı. Belirtilen sınavın başvuruları ise 9 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında yapılacaktı.

ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte üniversite sınavının seçim dönemine denk geldiği öğrenildi. Bu durum kafalarda soru işareti bıraktı.

Sınava girecek olan milyonlarca aday, yeni yıla az bir zaman kala 2023 YKS’nin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.

2023 YKS sınav tarihi hakkında açıklama

Seçim dönemiyle çakışan YKS sınavı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 yılı YKS sınavının güncel takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.