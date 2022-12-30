2023 yol ücretleri ne kadar oldu? Bakan Nebati'den yeni açıklama! İşte 2023 yol ve yemek ücretleri

2023 yol ücretleri ne kadar oldu? Bakan Nebati'den yeni açıklama! İşte 2023 yol ve yemek ücretleri

2023 yılı yol ve yemek ücretleri hakkında Bakan Nebati'den yeni açıklama geldi. Peki 2023 yol ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel yol ve yemek ücretleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 2023 yol ve yemek ücreti açıklaması geldi. Nebati, "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik" açıklamasında bulundu. İşte yol ücretleri...

2023 Yol ücretleri ne kadar oldu?

Gelir vergisine ilişkin tarifeyi açıklayan Nebati, yol ve yemek ücretlerinde yaşanan artışı duyurdu. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre günlük yemek ücreti 110 TL'ye, yol ücreti ise 56 TL'ye çıkarıldı.

Bakan Nebati konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.



Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz."

2023 Yemek ücretleri ne kadar oldu?

"Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira Yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.

Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun!"