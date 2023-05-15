2023 Yozgat seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.
Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.
Yozgat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 21'de kaldı.
Yozgat milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat'ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Cevahir Uzkurt ve Yavuz Ergun, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.
MHP'de Cumali İnce, İYİ Parti'de Mümin İnan parlamentoya girdi.