2023 Yozgat seçim sonuçları Yozgat'ta seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 72 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Yozgat'tan meclise gidecek 4 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Yozgat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 21'de kaldı. Yozgat milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat'ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Cevahir Uzkurt ve Yavuz Ergun, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. MHP'de Cumali İnce, İYİ Parti'de Mümin İnan parlamentoya girdi.