2023 Yozgat seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Yozgat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 72 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 21'de kaldı.

2023 Yozgat seçim sonuçları

Yozgat milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat'ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Yozgat seçim sonuçları

Cevahir Uzkurt ve Yavuz Ergun, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

MHP'de Cumali İnce, İYİ Parti'de Mümin İnan parlamentoya girdi.