2023'te askerlik borçlanması ne kadar olacak? 12 ve 18 aylık hesaplama

2023'te askerlik borçlanması ne kadar olacak? 12 ve 18 aylık hesaplama

1 Ocak itibarıyla geçerli olacak askerlik borçlanması ücreti belli oldu. Peki 2023 askerlik borçlanması kaç TL? 12 ve 18 aylık askerlik borçlanması ne kadar olacak? İşte hesaplaması...

EYT düzenlenmesinden yararlanmak isteyenler askerlik sürelerini saydırabilecek. Bu kapsamda "askerlik borçlanması" ile emeklilik hakkına kavuşacaklar.

Prim gün sayısı yeterli olmayanlar, askerlik borçlanması için SGK'ya başvuracak.

Eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için son gün 31 Aralık Cumartesi olacak.

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak.

Peki 2023'te askerlik borçlanması ne kadar, kaç lira olacak? Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır?

Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

2022 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 69,02 TL'dir. Aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir.

400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 27 bin 608 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 37 bin 270,08 TL ödeme yapması gerekir.

2023 askerlik borçlanma bedeli

2023 yılında 360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.