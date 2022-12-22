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- 2023'ün 1 asgari ücretiyle kaç tane alınır: Ekmek, yumurta, tuvalet kağıdı, sigara...
2023'ün 1 asgari ücretiyle kaç tane alınır: Ekmek, yumurta, tuvalet kağıdı, sigara...
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 13:23
- Güncelleme : 22.12.2022 - 13:25
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni yıl itibarıyla biraz olsun nefes alacak.
Enflasyon yükünü azaltacak olan asgari ücret zammı, 2023 yılında yüzde 54 olarak açıklandı.
Bu kapsamda asgari ücret maaşı 5 bin 500 TL'den 8 bin 500 TL'ye yükseldi.
3 bin liralık artışı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğam, ara zam sinyali de verdi.
İlk maaşlarını Ocak ayı sonunda olacak olan asgari ücretli çalışanların alım gücü nasıl değişecek merak ediliyor.
Ekmek, yumurta, sigara, benzin, çeyrek altın gibi fiyatları genellikle her yerde aynıolan ürünlerden asgari ücretle ne kadar, kaç adet alınabileceğini hesapladık.
Asgari ücret başına düşen ürünler
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1 adet ekmek 5 liradan satılıyor. Böylece asgari ücret ile tam olarak bin 700 adet ekmek satın alınabilecek.
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Yumurtanın tanesi şimdilerde 3 TL. 2023 asgari ücretiyle tam tamına 2833 adet yumurta satın alınabiliyor.
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Ortalama 12'li paketi 100 lira olan tuvalet kağıdını hesapladığımızda, 1 asgari ücretle 85 paket yani 1020 adet tuvalet kağıdı alınabilir.
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28-40 lira arasında değişen sigara fiyatlarına baktığımızda ise ortalama 30 liradan hesapladık. Buna göre ise, 2023 asgari ücretle 282 paket sigara satın alabilirsiniz.
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Benzin fiyatları son günlerde oldukça iniş çıkışlı... Varil fiyatındaki oynamalar pompaya da yansıyor. 22 Aralık'ta litre 22 liradan satılan benzin yeni asgari ücretle hesaplandığında toplam 386 litre yapıyor.
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22 Aralık 2022 Perşembe günü 1808 liradan işlem gören çeyrek altın ise asgari ücrete 4 adet düşüyor.