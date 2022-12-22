2023'ün 1 asgari ücretiyle kaç tane alınır: Ekmek, yumurta, tuvalet kağıdı, sigara...

2023 yılında geçerli olacak olan 8 bin 500 lira asgari ücretle alabileceğiniz bazı kalem ürünleri derledik...

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni yıl itibarıyla biraz olsun nefes alacak.

Enflasyon yükünü azaltacak olan asgari ücret zammı, 2023 yılında yüzde 54 olarak açıklandı.

Bu kapsamda asgari ücret maaşı 5 bin 500 TL'den 8 bin 500 TL'ye yükseldi.

3 bin liralık artışı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğam, ara zam sinyali de verdi.

İlk maaşlarını Ocak ayı sonunda olacak olan asgari ücretli çalışanların alım gücü nasıl değişecek merak ediliyor.

Ekmek, yumurta, sigara, benzin, çeyrek altın gibi fiyatları genellikle her yerde aynıolan ürünlerden asgari ücretle ne kadar, kaç adet alınabileceğini hesapladık.

Asgari ücret başına düşen ürünler