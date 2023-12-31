2024'e saatler kaldı! İşte yeni yıla ilk ve son girecek ülkeler... Dünyanın dönüş süresi nedeniyle, yeni yıl ülkelerde farklı zaman dilimlerinde karşılanacak. Buna göre 2024'e ilk girecek ülke Kiribati, son girecek ülke ise Amerikan Samoası.

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2023'ün son saatleri yaşanırken, yeni yıl heyecanı küresel çapta yaşanıyor.

Bu bağlamda merak edilen bir konu da, yeni yıla ilk kimler girecek.

Yeni yılı ilk Kiribati karşılayacak

2024’te ilk girecek olan ülke Greenwich Ortalama Saati’nden 14 saat ileride yer alan Pasifik ada ülkesi Kiribati olacak.

Kiribati’nin Kiritimati adası, en doğu zaman dilimindeki konumu sebebiyle yeni yıla ilk girecek.

Ülkenin özellikleri

Kiribati’nin tahmini nüfusu 120.000 kişidir.

Resmi dili İngilizde olan bölgede nüfusun çoğunluğunun ana dili Gilbertçe.

Pasifik Okyanusu’nun bir bölgesine dağılmış olan ada, 33 atol ve resif adasından oluşuyor.

Ekvatorun yakınında yer alan ülke onu tropik bir ada ülkesi haline getiriyor.

Amerikan Samoası yeni yıla en son girecek

Yeni yıla son girecek ülke ise bir başka Pasifik ada bölgesi olan Amerikan Samoası.

Amerikan Samoası, 11 saat geride yer alıyor. Bu neden, bölgeyi yeni yılı son karşılayacak yerlerden biri yapıyor.

Bölgenin özellikleri

Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ABD'nin tüzel kişiliği olmayan bir bölge.

Beş ana ada ve iki mercan atolünden oluşuyor.

Resmi dilleri İngilizce ve Samoaca’dır.

Zaman farkı sebebi

Bu zaman farkının sebebi dünyanın dönüşü. Dünya batıdan doğuya doğru dönerken, doğudaki yerler yeni yılı batıdakilerden önce karşılıyor.

Dünyanın 24 saatlik dönüş süresinden kaynaklanmakta.