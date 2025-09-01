Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerinden farklı ilde eğitim gören öğrencilere sağlanan ulaşım yardımı yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı.

2022 yılından bu yana yapılan destek kapsamında öğrenciler yıl içerisinde, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere yılda 4 defa ulaşım desteğinden faydalanabiliyor.

ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde 25 yaşın altında ailelerinde uzak eğitim gören her öğrenciye yapılan yardım ödemelerinin başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 öğrencilere ulaşım yardımı başvuruları başladı mı? Ulaşım yardımı ne kadar?

2025 ÖĞRENCİLERE ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvuru işlemleri öğrenci veya aileleri tarafından ailenin ikametgahının olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvurular alınıyor.

2025 ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Ailelerinden farklı illerde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri, yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere 4 defa yardımdan yararlanabiliyor.

Söz konusu destek 2025 yılında tek yön için 1900 TL olarak açıklandı.