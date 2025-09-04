Gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla beklenen yılın belki de en etkileyici doğa olaylarından biri olan ay tutulmaları büyük bir merakla takip ediliyor.

Tam Ay (Kanlı AY) tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle gerçekleşir. Bu sırada Dünya, Ay’a doğrudan güneş ışığını engeller.

Ancak Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerken kırılır ve kırmızı tonlara bürünerek Ay’ın yüzeyine yansır. Bu nedenle Ay, tutulma sırasında kırmızı veya bakır renginde görünür.

2025 yılında ikinci kez gerçekleşecek bu gökyüzü şölenine kısa bir süre kalmasıyla birlikte Türkiye’den gözlemlenip gözlenemeyeceği en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. 2025 Tam Ay (Kanlı Ay) Tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

2025 KANLI AY (TAM AY) TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Ay tutulması, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı gerçekleşecek. Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girerek kırmızımsı bir renge bürünecek ve bu eşsiz manzara “Kanlı Ay” olarak adlandırılacak. Göz alıcı bu olay sırasında Ay, normalden çok daha farklı ve etkileyici bir görünüm sergileyecek.

Bu tutulma, 2025 yılının ikinci Tam Ay tutulması olacak. İlki 13–14 Mart gecesi gerçekleşmişti. Eylül ayında yaşanacak olan tutulma ise yalnızca yılın değil, aynı zamanda en uzun süreli ve en görkemli gök olaylarından biri olarak kayıtlara geçmeye aday. Gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir şölen olacak.

TUTULMA TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Tam Ay tutulması, Türkiye’den tüm evreleriyle gözlemlenebilecek nadir gök olaylarından biri olacak. Havanın açık olması halinde, ülkenin dört bir yanında gökyüzüne bakanlar Ay’ın yavaş yavaş kızıl bir görünüme bürünmesine tanıklık edecek ve bu unutulmaz manzarayı canlı olarak izleme şansı bulacak.

Tutulma yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak; Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’nın büyük bölümlerinden de görülebilecek. Ancak Türkiye, coğrafi konumu sayesinde bu doğa olayını en net ve en uzun süreyle izleyebilecek ülkeler arasında öne çıkıyor.