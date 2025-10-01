Borsa İstanbul’un en büyük yatırım şirketleri arasında yer alan TÜPRAŞ’ın (TUPRS) temettü ödemeleri yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda.

İlk taksit ödemelerinin Mart 2025 tarihinde gerçekleşmesinin ardından gözler 2. taksit ödemesine çevrilmiş durumda.

Yılın ikinci yarısında beklenen kâr payı dağıtımı için yatırımcılar "TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap arıyor. Peki, 2025 TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi yapıldı mı? TÜPARŞ temettü ödemesi ne zaman yapılacak?

2025 TÜPARŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ (TUPRS), 2024 yılı kârından yatırımcılarına dağıttığı temettü ödemelerinde ikinci ve son aşamaya geldi.

Yönetim Kurulu kararıyla iki taksit halinde ödenmesine karar verilen temettünün ilk bölümü Mart 2025’te yatırımcılara ulaştırılmıştı. Şimdi ise gözler, ikinci taksit ödemesinde.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kâr payı hakkı için "kesme tarihi" 30 Eylül 2025 olarak belirlendi. Bu tarihten önce TUPRS hissesi bulunduran yatırımcılar temettüden faydalanabilecek.

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre yüzde 76 düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre yüzde 18 azaldı.

İlk temettü ödemesi 28 Mart'ta 6,61 TL olarak hesaplara yatırıldı. İkinci ödemenin ise 6,30 TL olacağı belirtildi.