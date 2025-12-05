AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga...

Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonla birlikte, bahis soruşturması genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan operasyonda; bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

2023-2024 SEZONUNA KADAR GİDİYOR

Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyonun kapsamı bir hayli geniş.

Bu kapsamda da dosyada, hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.

NELER YAŞANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Fatih Saraç ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut Eken de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı, bir kulübün eski sahibi ile eski başkanı hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen kişi hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına göre, profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 hakemden 371’nin bahis hesabı bulunduğu, bunların içinden 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edilmişti.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma “ihbar niteliğinde” kabul edildi ve kapsamlı şekilde derinleştirilerek devam etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı iddia edilen 149 hakeme 8 ay ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vermişti.

İncelemeler hala bazı üst klasman hakemler açısından sürüyor.