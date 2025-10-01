ÖSYM, yılda toplamda üç kez düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın sonbahar döneminde yapılacak olan YDS/2 için başvuruların ne zaman başlayacağı sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merak ediliyor.

Akademik yükselme, kamu personeli alımı, dil yeterliliği gerektiren görevlere atanma ve doktora/doçentlik başvuruları gibi pek çok kritik alanda standart bir ölçüt olarak kullanılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları için araştırmalar hız kazanmış durumda.

İlk oturumu ilkbaharda yapılan YDS/1'in ardından, gözler sonbaharda gerçekleştirilecek olan ikinci ve son oturum olan YDS/2'ye çevrildi. Peki, 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden yapılacak?

YDS/2 BAŞVURULARI 2025 BAŞLADI MI?

YDS/2 2025 başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, başvuru süreci 30 Eylül'den itibaren aktif hale gelecek ve adaylar başvuru işlemlerini yapacak.

Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Başvurular 25 Eylül 2024 tarihinde son bulacak. Sınava başvuracak olan adayların 2024- YDS/2 Kılavuzu'nda yer alan ayrıntılı bilgeleri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YDS BAŞVURU EKRANI