33 ilde DEAŞ operasyonu: 233 şüpheli yakalandı

Emniyet güçleri terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Terör örgütü üyeleri kıskıvrak yakalanarak adalete teslim ediliyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

233 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, geçmiş dönemlerde örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ve finans sağladığı tespit edilen 233 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 51’i tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

33 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

"GECE-GÜNDÜZ YÜRÜTTÜĞÜMÜZ OPERASYONLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.



Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.



Emeği geçenleri tebrik ediyorum."