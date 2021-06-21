Yazın başlangıç tarihi ve Kuzey Yarım Küre üzerinde en uzun gündüzün yaşandığı gün olarak bilinen 21 Haziran yaz gün dönümü nedir ve neler olacak merak ediliyor. Peki, 21 Haziran yaz gün dönümü nedir?

Google kullanıcıları, bugün Google ana sayfasında Yaz 2021 doodle'ı ile karşılaştı.

21 Haziran yaz gün dönümüne özel doodle tasarımı oluşturan Google, "yaz 2021" etiketi aracılığıyla yaz mevsimiyle ilgili içerikleri tek bir sayfada kullanıcılarına sunuyor.

Google'ın hazırladığı doodle tasarımı ile yaz gün dönümünün özellikleri araştırma konusu oldu. 21 Haziran yaz gün dönümüne ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, yaz gün dönümü nedir, özellikleri nelerdir? sorusuna yanıt arıyor.

Peki 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran yaz gün dönümü özellikleri...

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz sezonu ile ilgili doodle hazırlayan Google ana sayfasında yer alan yaz 2021'e tıklandığında, yaz gün dönümü ile ilgili yer alan haberlere ve görsellere erişim imkanı sunuluyor.

''Gün dönümü'' kelimesi, temelde ''Güneş (sol) duruşu (stitium)'' anlamına gelen Latince ''solstitium'' kelimesinden gelmektedir.

21 Haziran yaz gün dönümü, Güneş ışınlarının Dünya'nın Kuzey Yarım Küresi'nde bulunan Yengeç Dönencesi üzerine yılda bir defa dik geldiği andır.

Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu günde, en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya başlar. Güney Yarımküre'de ise en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar.

Bu tarih, bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanmaktadır.

21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar. Türkiye'de en uzun gündüz süresini bugün en kuzeyde yer alan Sinop ili yaşayacak.

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?