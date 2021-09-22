22 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 168

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 106 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 76 bin 143, 2. doz uygulanan aşı miktarı 42 milyon 744 bin 152, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 984 bin 37 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 106 milyon 492 bin 37.

BAKAN KOCA: İKİNCİ DOZLA SONUÇ ALMAYA BAŞLIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım."