Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta Gürz-48 operasyonları düzenlendi.
47 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 47 şüpheli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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