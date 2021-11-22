22 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

22 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 22 Kasım Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma gününü 11,09 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 11,09 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

22 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 11,0600 liradan, euro ise 12,4810 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 11,0580 liradan alınan dolar, 11,0600 liradan, 12,4790 liradan alınan euro ise 12,4810 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 11,12 liradan, euro ise 12,58 liradan satılmıştı.