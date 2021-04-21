22 Nisan Perşembe yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi 2021

23 Nisan arifesinde vatandaşlar bir önceki gün yarım gün mü, tatil mi sorusunu araştırıyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte detaylar..

Resmi tatil günleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Nisan ayında en çok merak edilenler arasında olan 22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi soruları büyük ilgi görüyor. 22 Nisan yarım gün mü araması yapan vatandaşlar 2021 resmi tatiller hakkında bilgilenmek istiyor.

Peki 22 Nisan yarım gün mü olacak? İşre 2021 resmi tatiller hakkında detaylar..

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan günü yarım gün veya tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

RESMİ TATİLLER 2021

