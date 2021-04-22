23-26 Nisan tam kapanma mı olacak? 3 günlük kısıtlama detayları..

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Peki 23-26 Nisan'da tam kapanma mı olacak, nereler açık? İşte genelge detayları..

23 Nisan kutlamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen genelgede, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek" ifadelerine yer verildi.

Akabinde vatandaşlar 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını araştırmaya başladı. 23-26 Nisan tam kapanma mı, nereler açık? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte kısıtlama genelgesi ve detaylar..

23-26 NİSAN TAM KAPANMA MI OLACAK?

"23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması nedeniyle bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

3 GÜNLÜK KISITLAMADA NERELER AÇIK?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Daha önce genelge ile belirtilen ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi' aynen geçerli olacak.