Petrol
97.21
0.76%
Euro
18.0148
0.20%
Dolar
18.1251
0.33%
Altın
1.013
0.56%
Borsa
3102
0.00%
Bitcoin
391.731
1.95%
BTXN Coin
5.51
0.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    23 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 23 Ağustos Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 23.08.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    23 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Peki, 23 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın alış: 1.011,07

    Gram altın satış: 1.011,29

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın alış: 1.666,00

    Çeyrek altın satış: 1.680,00

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın alış: 3.321,00

    Yarım altın satış: 3.362,00

    Tam altın ne kadar?

    Tam altın alış: 6.642,00

    Tam altın satış: 6.701,00

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını alış: 6.771,00

    Cumhuriyet altını satış: 6.873,00


    İlginizi Çekebilir

    Altın fiyatları düşüşte!
    Gündem

    Altın fiyatları düşüşte!

    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu
    Medya

    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir