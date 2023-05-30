23 basamak birden fırladı! THY, en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8. oldu Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, uluslararası listelerde üst seviyelerine çıkarak, Türkiye'nin adını bulunduğu alanlarda yükselmeye devam ediyor.

AA

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2023 yılının "Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları" araştırmasında 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı marka, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içerisine girdi.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından bu yana pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor.

Dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriliyor

20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.

"Gurur duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel hava yolları arasında "En Güçlü Hava Yolu Markaları’" sıralamasında 8. sıraya yükselmekten gurur duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: