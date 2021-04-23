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- 23 Nisan cuma namazı saati: Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?
23 Nisan cuma namazı saati: Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 08:43
23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi ile birlikte Türkiye genelinde üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Camiye gidecek olan birçok vatandaş cuma namazı kılınacak mı, bugün cuma namazı var mı, yasakta Cuma'ya gitmek serbest mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması yapıldı. İşte 'Kısıtlamada cuma namazı kılınacak mı?' sorusunun yanıtı...
23 NİSAN CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.
Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.
23 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ
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İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:07
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ANKARA CUMA SAATİ: 12.52
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İZMİR CUMA SAATİ: 13:15
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BURSA CUMA SAATİ: 13:07
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ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 13:01
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GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:34
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ADANA CUMA SAATİ 12:42
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ANTALYA CUMA SAATİ 13:01
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