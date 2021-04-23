23 Nisan cuma namazı saati: Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı yanıtı..

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi ile birlikte Türkiye genelinde üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Camiye gidecek olan birçok vatandaş cuma namazı kılınacak mı, bugün cuma namazı var mı, yasakta Cuma'ya gitmek serbest mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması yapıldı. İşte 'Kısıtlamada cuma namazı kılınacak mı?' sorusunun yanıtı...

23 NİSAN CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği anımsatıldı.

Yanıtta, 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri bildirildi.

23 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ