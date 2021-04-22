23 Nisan etkinlikleri olacak mı? 23 Nisan 2021 kutlama törenleri yapılacak mı?

23 Nisan etkinlikleri olacak mı? 23 Nisan 2021 kutlama törenleri yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, ''kısmi kapanma'' kararları doğrultusunda kutlanacak 23 Nisan kutlamalarına ilişkin illere resmi yazı gönderdi. Peki, 23 Nisan kutlama etkinlikleri olacak mı?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, kutlama etkinlik ve törenlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı. MEB, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "önceliğin çocukların iyi olma hali ve mutluluğu olduğu" parolasıyla bir dizi etkinlik planladı.

Bu programla birlikte 23 Nisan törenleri konusu netliğe kavuştu.

Peki, 23 Nisan etkinlikleri olacak mı? 23 Nisan 2021 kutlama törenleri yapılacak mı? İşte detaylar...

23 NİSAN KUTLAMA ETKİNLİK VE TÖRENLERİ OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak törenlere ilişkin illere gönderdiği 6 Nisan 2021 tarihli yazıya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

Buna göre, 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 09.00'da il/ilçe millî eğitim müdürleri tarafından asgari düzeyde personel ve öğrenci katılımı ile fiziksel mesafeye dikkat edilerek Atatürk anıtına çelenk koyma töreni yapılacaktır. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak.

Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Bütün risk gruplarındaki illerde yüz yüze eğitime devam eden okullarda salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak okul bazlı kutlama programı yapılacak.

Covid-19 salgın tedbirleri dikkate alınarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre il/ilçe düzeyinde kutlama programı yapılabilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

MEB ETKİNLİK PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, salgın koşullarının çocukları arkadaşlarından ve sosyal hayattan uzak kalmaya mecbur bıraktığı bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı haftanın temasını, "çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" olarak belirledi ve "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek, kutlamalar için bir dizi etkinlik hazırlandı.

ETKİNLİKLER DÜN BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kutlama haftasına yönelik yol haritasını, hafta başında Telegram hesabından paylaştığı, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası... 23 Nisan haftasında anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun çocuklarım." mesajıyla duyurdu.

Etkinlikler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ile Bilim Kurulu üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara'nın 21 Nisan saat 10.00'da velilerle çevrim içi buluşması ile başladı.

"Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı" konulu çevrim içi toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.

BAKAN SELÇUK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bakan Selçuk, 21 Nisan'da ayrıca mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluştu. Söyleşinin ana temasını öğrencilerin sosyal ve duygusal durumları oluşturdu.

MARDİN MASAL EVİNİ AÇACAK

Etkinlikler kapsamında, 22 Nisan 2021 Perşembe günü Mardin'e gidecek olan Bakan Selçuk, bayramın sahibi çocuklar ile bisiklete binecek ve açık havada vakit geçirecek. Mardin'de meslektaşları ile de buluşacak olan Bakan Selçuk, Mardinli çocuklara armağanı Mardin Masal Evi'ni açacak.

Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, tüm çocukları temsilen Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Selçuk, ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklarla sohbet edecek.

Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan günü Ankara Masal Evi'nin açılış törenine de katılacak.

23 Nisan günü TRT EBA kanalları da bayram coşkusunun ekran karşısında yaşanabileceği özel bir programla yayında olacak.