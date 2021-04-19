Haberler

Gündem Haberleri

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2021 resmi tatil mi?

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2021 resmi tatil mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan gününün hangi güne denk geldiği ve 23 Nisan resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 23 Nisan 2021 hangi gün, tatil mi? İşte detaylar..