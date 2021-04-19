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- 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2021 resmi tatil mi?
23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2021 resmi tatil mi?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan gününün hangi güne denk geldiği ve 23 Nisan resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 23 Nisan 2021 hangi gün, tatil mi? İşte detaylar..
- Haber Merkezi
- 19.04.2021 - 10:36
Resmi tatil günleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, 23 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları da merak konusu oldu.
Öğrenciler, veliler ve çalışanlar resmi tatil olup olmadığını araştırıyor.
Geçen sene pandemi nedeniyle kutlamalar ve etkinliklerin düzenlenemediği 23 Nisan bu yıl da koronavirüs gölgesinde kutlanacak..
Peki 23 Nisan ne zaman, hangi gün? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte detaylar..
23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.