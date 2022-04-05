23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?

Nisan ayının en merak edilen sorusu "23 Nisan ne zamana denk geliyor" gündemde yerini aldı. Peki 23 Nisan 2021 hangi gün, tatil mi? İşte yanıtı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, 23 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları da merak konusu oldu.

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Bayramı bu sene 102. kez kutlanacak.

Öğrenciler, veliler ve çalışanlar 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor.

Aynı zamanda bu sene Ramazan ayına denk gelen Çocuk Bayramı, okullarda ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Peki 23 Nisan ne zaman, hangi gün? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi? İşte detaylar..

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.