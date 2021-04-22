23 Nisan marketler açık mı, kaça kadar açık? 23 Nisan 2021 market çalışma saatleri..

23 Nisan marketler açık mı, kaça kadar açık? 23 Nisan 2021 market çalışma saatleri..

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Bunun üzerine 23 Nisan'da marketlerin açık olup olmayacağı merak edildi. Peki yarın marketler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla sokaklarda kalabalıklaşma görülebileceği ve bu durum da vaka sayılarının artmasına neden olacağı için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderildi.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen genelgede, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek." ifadelerine yer verildi.

Bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olması nedeniyle '23 Nisan'da market ve bakkallar açık mı?' sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Peki 23 Nisan marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? İşte, 23 Nisan 2021 market çalışma saatleri...

23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ''23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması'' konulu genelgeye göre;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen ''Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'' aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.