23 Nisan'da 23 gemi 23 limanı ziyaret edecek Ramazan Bayramı'nın son günü aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanacak. Bu güne özel de birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi.

AA Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 geminin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret etmesi planlandı. Bayramda düzenlenen bu anmamlı etkinlikte liman olarak Samsun, Amasra, Kdz. Ereğli, İzmit, Dolmabahçe, Sarayburnu, İğneada, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Dikili, Foça, İzmir, Çeşme, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Alanya, Mersin, İskenderun ve Gazimağusa seçildi. Ekkinlik duyurusunu Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu. TCG Anadolu gemisi halkı selamlayacak Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.