23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz

Haber Merkezi

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu milli bayram, tüm dünya çocukları tarafından da kutlanıyor.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 23 Nisan'da, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu..

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı..

ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR

Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.