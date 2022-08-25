25 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

25 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "25 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

25 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş zam geldi.

Şimdi ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk bir zam bekleniyor.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 3 kuruş TL

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 14 kuruş TL

İzmir'de benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 15 kuruş TL/LT