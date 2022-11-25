25 Kasım gününün ne günü olduğu merak ediliyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak geçiyor. İşte bugünün anlamı ve önemi...

25 Kasım tarihinde ne olduğu ve bugünün önemi merak ediliyor. Kelebekler”in 61 sene önce ülkeyi 30 sene boyunca baskı altında tutan diktatör Trujillo’ya karşı yaptığı mücadele, 25 Kasım’ın kadınlara yönelen şiddet ve baskıya karşı dayanışma ve mücadele günü olarak tarihe geçmesine sebep olmuştu. Peki 25 Kasım ne günü? Kadına Şiddetle Mücadele Günü önemi ve anlamı ne?

25 Kasım ne günü?

25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kutlanmaktadır. 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak için BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gün olarak bilinmektedir. BM Genel Kurulu'nun 1999 senesinde 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiği bilinmektedir.

Kadına Şiddetle Mücadele Günü önemi ve anlamı

Sene1960, yer Dominik Cumhuriyeti. 1930 senesinde ülke yönetimini ele geçiren Rafael Trujillo diktatörlük yönetimini sürdürmekteydi. Dominik Cumhuriyeti'nin Cibas bölgesinde dünyaya gelmiş olan ve Mirabal Kardeşler olarak tanınan üç kızkardeş Patria, Minerva ve Maria Teresa, eşleriyle birlikte Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele vermekteydi. Patria 1960 senesinin Haziran ayında Clandestine Hareketini kurmuştur. Diğer kız kardeşlerin de bu harekete katılmasının ardından sembol haline geldikleri diktatörlük karşıtı mücadelelerinin çeşitli zamanlarında ağır baskılara maruz kalmışlardır. Ayrıca çeşitli hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Gelişme sonrası 1960 yılının Kasım ayı başlarında Trujillo ülkede iki tehlikenin varlığından söz etmiştir. Bu iki tehliyeyi Kilise ve Mirabal Kardeşler olarak anlatmıştır.

25 Kasım 1960'da üç kızkardeş tecavüz edilip öldürüldüler. Halka ise, kardeşlerin "Araba kazasında" öldükleri açıklanmıştı. Mirabal kardeşlerin öldürülmesinden bir sene sonra Trujillo karşıtı hareket, diktatörlüğün sona ermesini sağlamış oldu.