2,5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine, 274 milyon TL ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mart ayında 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine 274 milyon TL’den fazla ödeme yapılacağını duyurdu.

Mart ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri başladı..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine toplamda 274 milyon 302 bin 419,78-TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355,00-TL ödeme yapılacağını söyledi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA YARDIM

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "1.929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin 064,78 TL destekte bulunacağız” dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.



