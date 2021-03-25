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- 2,5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine, 274 milyon TL ödeme yapılacak
2,5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine, 274 milyon TL ödeme yapılacak
- DHA
- 25.03.2021 - 09:48
- Güncelleme : 25.03.2021 - 10:11
Mart ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri başladı..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine toplamda 274 milyon 302 bin 419,78-TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355,00-TL ödeme yapılacağını söyledi.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA YARDIM
Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "1.929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin 064,78 TL destekte bulunacağız” dedi.
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.