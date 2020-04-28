250 liralık Rize - Trabzon otobüs biletleri kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası seyahatin kısıtlanması, otobüs fiyatlarının artmasına neden oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararıyla birlikte otobüs bileti fiyatları, tavan yaptı.

Geçtiğimiz ay 20-30 TL'den satılan Rize-Trabzon otobüs bileti fiyatları, şehirler arası seyahatlere kısıtlama gelince 250 TL'ye yükselmişti.

İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRILDI

Durumun ortaya çıkması üzerine ilgili firma, söz konusu uygulamayı internet sitesinden kaldırdı.

İnternet sayfasından bilet alınmak istendiğinde "Seçim kriterlerine uygun sefer bulunamadı." uyarısı çıkmaya başladı.

ANKARA'YA 230 LİRA, GİRESUN'A 250 LİRA

Öte yandan, firmanın resmi internet sitesinde, Rize’ye 208 kilometre uzaklıkta bulunan Giresun’a otobüs seferleri halen 250 lira olarak görünürken, 807 kilometrelik Rize ile Ankara arasındaki seferler ise 230 TL olarak satılmaya devam ediyor.