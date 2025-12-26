26 Aralık 2025 Cuma Namazı Kaçta? İl İl Ezan Saatleri...

- Yılın son cuma namazı için Müminler, il il ezan saatlerini araştırıyor.
- Cuma günü, İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir ve bu kutsal vakti kaçırmamak için namaz vakitleri dikkatle takip ediliyor.
- 26 Aralık 2025 tarihine ait bazı büyükşehirlerdeki ezan vakitleri haberimizde yer alıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma, İslam alemi için ayrı bir anlam taşır.
Cemaatle eda edilen bu kutsal vakti kaçırmamak adına namaz vakitleri sabahın ilk saatlerinden itibaren mercek altına alınıyor.
Bu kapsamda, yılın son cuma namazı olarak "26 Aralık 2025 cuma saatleri" merak konusu oldu.
İşte, bugün bazı büyükşehirlerde namaz vakitleri...
26 Aralık 2025 İstanbul cuma namazı vakti