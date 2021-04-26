26 Nisan Dünya Pilotlar Günü: Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları 2021

THY, her yıl 26 Nisan'da kutlanan Dünya Pilotlar Günü nedeniyle bir video paylaşarak pilotların bu anlamlı gününü kutladı. Peki, Dünya Pilotlar Günü nedir? İşte, Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları

Bugün gökyüzünü onurlarından pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pencereleri daima gökyüzüne açılıyor ve adresleri her uçuşta bizim için değişiyor. Onlar, her gün yüzbinlerce misafirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun..." paylaşımında bulundu.

Tarihi 1912 yılına kadar dayanan Pilotlar Günü, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Pilot yakınları bu özel günü kutlamak için Dünya Pilotlar Günü mesajlarını araştırıyor.

Peki, Dünya Pilotlar Günü önemi nedir? İşte, 26 Nisan 2021 Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları...

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ

Türkiye'nin 1 numaralı pilot lisansına sahip olan Feza Evrensev’in Türkiye semalarında ilk uçuşunun 26 Nisan 1912 yılında gerçekleştirilmesi nedeniyle her 26 Nisan günü, TALPA'nın organizasyonuyla Pilotlar Günü olarak kutlanmıştır.

5 yıl öncesine kadar sadece Türkiye'de kutlanan 26 Nisan Pilotlar Günü, 2013 yılında Dublin'de yapılan Uluslararası Havayolu Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Genel Kurulu'nda, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) yaptığı teklifin kabul edilmesiyle 2014 yılından bu yana her yıl ''26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'' olarak kutlanmaktadır.

FESA EVRENSEV KİMDİR?

Türk Hava Yolları’nın ilk genel müdürü olan Fesa Evrensev, 1878 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi mezunu olan Evrensev, daha sonra Harp Okulu’na girmiş ve bu okuldan Süvari Teğmeni olarak mezun olmuştur.

Pilotluk Sınavı'nı birincilikle kazanan Fesa Evrensev, 26 Nisan 1912 tarihinde Türkiye'nin ilk pilotu olarak ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 1933 yılında Devlet Hava Yolları İşletmesi'ne yani bugünkü adıyla Türk Hava Yolları'na genel müdür olarak atanmıştır.

Türk Hava Kurumu'nda da birçok görev üstlenen Fesa Evrensev, Türk havacılık tarihine adını yazdırmıştır.

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü! "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." -Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Başta iki maviye hükmeden deniz havacılarımız olmak üzere tüm pilotlarımızın dünya pilotlar günü kutlu olsun.

Yer çekimine meydan okuyan tek kişi! İyi ki varsınız.

Kahraman pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun.. Şehit Pilotlarımızın ruhu şad olsun... ''İstikbal göklerdedir"

Bütün pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlar, emniyetli uçuşlar dilerim.

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

Tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyor, ebediyete kanat açmış pilotları rahmetle anıyorum.

Gizli kahraman pilotlarımızın 26 Nisan Pilotlar Günü kutlu olsun.

Her gün yüz binlerce insanın güvenle dünyanın her yerine ulaşmasını sağlayan pilotlar tartışmasız havacılığın en önemli öğelerindendir. Pilotlar gününüz kutlu olsun.

Sen özelsin ve umarım yüzünde kocaman bir gülümseme ile gün boyunca havada yüzersin mutlu yıllar!

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.