27 Aralık Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

27 Aralık Salı nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Ankara ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 27 Aralık günü deprem mi oldu?

27 Aralık 2022 Salı gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulamaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 27 Aralık'ta nerede deprem oldu?

27 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 27 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Ankara ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Ankara 2.8 ile ve İzmir 2.6 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 27 Aralık 2022 deprem verileri:





27 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: