27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

27. Dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polislik sınavına başvuru yapan adaylar, ‘27. Dönem POMEM polislik giriş yerleri açıklandı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. 27. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanan 27. dönem POMEM sınavı başvuru sürecinin ardından binlerce kişi merakla giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

Polislik sınavına girecek olan adaylar, POMEM sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor.

Peki, 27. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar…

27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

27. dönem POMEM ön sağlık kontrolü sınav yerleri ve tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yayımlandı.

Adaylar sınav giriş yerlerini aşağıdaki linke tıklayarak T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenebilir.

27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ SORGULAMA EKRANI



27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınavları, Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.





POMEM ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu, adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir.

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.





POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.



