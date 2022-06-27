27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 27 Haziran TV yayın akışları...

Pazartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

İşte 27 Haziran Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kuruluş Osman

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Sinema Sevimli Tehlikeli

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sevmek Zamanı

23:20 Sevmek Zamanı

02:50 İçimizdeki Ateş

05:50 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Seversin

00:45 Yabancı Sinema Vampir Kız Kardeşler

02:45 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:00 Yabancı Damat

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Organize İşler

22:15 Yerli Sinema Organize İşler

00:30 Menajerimi Ara

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:45 Senden Daha Güzel

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Tozluyaka

00:45 Yerli Sinema Dokunmayın Şabanıma

02:30 Gizli Saklı

04:30 Yerli Sinema Dokunmayın Şabanıma

06:00 Aşk Yeniden

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Hapishanedeki Çiçek

08:45 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Tomris

23:25 Balkan Ninnisi

02:30 Şefin Özel Konuğu

03:15 Gönül Dağı

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor All Star

12:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 8X8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kaçış Planı 3

21:45 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus

23:45 Yabancı Sinema Kaçış Planı 3

01:30 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus

03:15 Aşk Laftan Anlamaz