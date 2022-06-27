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    27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 27 Haziran TV yayın akışları...
    • 27.06.2022 - 09:57
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    27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

    27 Haziran 2022 Pazartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

    İşte 27 Haziran Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kuruluş Osman

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Yerli Sinema Sevimli Tehlikeli

    16:15 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    23:20 Sevmek Zamanı

    02:50 İçimizdeki Ateş

    05:50 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:30 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:45 Seversin

    00:45 Yabancı Sinema Vampir Kız Kardeşler

    02:45 Gelinim Mutfakta

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    05:00 Yabancı Damat

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Organize İşler

    22:15 Yerli Sinema Organize İşler

    00:30 Menajerimi Ara

    02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:30 Erkenci Kuş

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:45 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Yeni Dizi Tozluyaka

    00:45 Yerli Sinema Dokunmayın Şabanıma

    02:30 Gizli Saklı

    04:30 Yerli Sinema Dokunmayın Şabanıma

    06:00 Aşk Yeniden

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:45 Hapishanedeki Çiçek

    08:45 Tozkoparan

    11:40 Bir Aş Hikayesi

    12:10 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema Tomris

    23:25 Balkan Ninnisi

    02:30 Şefin Özel Konuğu

    03:15 Gönül Dağı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Survivor All Star

    12:00 Survivor Panaroma

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Canım Annem

    03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 8X8

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Kaçış Planı 3

    21:45 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus

    23:45 Yabancı Sinema Kaçış Planı 3

    01:30 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus

    03:15 Aşk Laftan Anlamaz


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