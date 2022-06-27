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- 27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
27 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 27.06.2022 - 09:57
Pazartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.
27 Haziran 2022 Pazartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?
İşte 27 Haziran Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kuruluş Osman
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Sinema Sevimli Tehlikeli
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
23:20 Sevmek Zamanı
02:50 İçimizdeki Ateş
05:50 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Seversin
00:45 Yabancı Sinema Vampir Kız Kardeşler
02:45 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00 Yabancı Damat
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Organize İşler
22:15 Yerli Sinema Organize İşler
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:45 Senden Daha Güzel
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Tozluyaka
00:45 Yerli Sinema Dokunmayın Şabanıma
02:30 Gizli Saklı
04:30 Yerli Sinema Dokunmayın Şabanıma
06:00 Aşk Yeniden
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Hapishanedeki Çiçek
08:45 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Tomris
23:25 Balkan Ninnisi
02:30 Şefin Özel Konuğu
03:15 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor All Star
12:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 8X8
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kaçış Planı 3
21:45 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus
23:45 Yabancı Sinema Kaçış Planı 3
01:30 Yabancı Sinema Kapımdaki Casus
03:15 Aşk Laftan Anlamaz