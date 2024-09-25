27 ilde Kalkan-27 Operasyonu: Bin 29 düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanlığı, 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-27 operasyonunda, 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 29 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda, 27 ilde Kalkan-27 operasyonu gerçekleştirildi.

BİN 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyon ile ilgili detayları veren İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan şu bilgileri paylaştı:

27 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik son 4 gündür süren “KALKAN-27” operasyonlarında;

84 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve

1.029 Düzensiz Göçmen Yakalandı



- Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin,

- 25’i tutuklandı,

- 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek

OPERASYONUN DETAYLARI

- Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye’de “KALKAN-27” operasyonları düzenlendi.



Yakalanan düzensiz göçmenler,

ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle