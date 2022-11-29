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İstanbul'da bügünkü trafik yoğunluğu
Haftanın ikinci iş gününde İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu yüzde 26 ile başlarken, spiker Ela Rumeysa Cebeci harita üzerinde detaylı anlattı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 12:23
- Güncelleme : 29.11.2022 - 12:37
İstanbul'daki sabah trafik raporu, TV100'de Ela Rumeysa Cebeci'nin sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
Her sabah mesaiye başlamadan önce İstanbullulara Gün Uyanır programında anlık trafik yoğunluğunu bildiren Cebeci, bugünkü programında da günlük detayları paylaştı.
Yüzde 26 ile başladı
Cebeci'nin analizinde, İstanbul bugüne yoğun olmayan bir trafikle başlamadı.
İlk olarak saat 19.00 itibarıyla yüzde 26 trafik yoğunluğuyla ile güne başlayan İstanbullular, ilerleyen saatlerde kademeli artışı gördü.
Özellikle Andolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Ümraniye hattında yoğunlaşma başladı.
Sonrasında ise tam Kavacık Anadolu Hisarı'nda trafiğin rahatladığı gözlemlendi.
İşte o detaylar;
Ela Rumeysa Cebeci ile İstanbul'da trafik yoğunluğu analizi VİDEO