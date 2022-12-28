28 Aralık Çarşamba nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

28 Aralık Çarşamba nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Çanakkale ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 28 Aralık günü deprem mi oldu?

28 Aralık 2022 Çarşamba gününde ülke genelinde birçok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 28 Aralık'ta nerede deprem oldu?

28 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 28 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Çanakkale ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Çanakkale 2.7 ile ve Akdeniz 2.5 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 28 Aralık 2022 deprem verileri:





28 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: