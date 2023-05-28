28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonuçları Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda sandıklardan gelen ilk sonuçlar Ensonhaber.com'da.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.

14 Mayıs'ta ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapıldı.

Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklarda sayım başladı.

İşte sandıklardan gelen ilk sonuçlar:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %52,62

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %47,38

Açılan sandık oranı: 91,37

Cumhurbaşkanlığı ilk tur sonuçları

14 Mayıs'ta yapılan ilk turda seçmen TBMM'de dağılımı belirleyip Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmıştı.

İlk turda yapılan oylamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu 44,88, Sinan Oğan 5,17, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 0,43 oy almıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 87,04 olarak açıklanırken 54.796.049 oy geçerli sayılmıştı.

TBMM'de dağılım

Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşirken, 268 milletvekili çıkardı.

MHP yüzde 10.07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı.

Cumhur İttifakı yüzde 49,47 oy oranıyla toplam 323 milletvekili çıkararak parlamento üstünlüğü sağladı.

Millet İttifakı

CHP de yüzde 25,33 oy oranı ile 169 milletvekili çıkardı. İyi Parti ise yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili aldı.

Millet İttifakı Meclis'te 212 koltuk alabildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan HDP yüzde 8,82 oy oranıyla 61 milletvekili, TİP ise 1,73 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı.