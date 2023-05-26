28 Mayıs seçimine iki gün kala son seçim anketi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde son düzlüğe girilirken İvem Araştırma, son seçim anketini kamuoyuyla paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,8 oy ile ilk sırada yer aldı.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 50 milyonu aşkın seçmen oy kullandı.

Sinan Oğan ile birlikte 3 adayın yarıştığı tarihin en önemli seçiminde yüzde 50+1 oy alan aday çıkmadığı için ikinci tur kesinleşti.

Seçime iki gün kala ise İvem Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

İvem Araştırma, Türkiye genelinde 24 - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye temsili 42 il, 179 ilçe ve bunlara bağlı temsili kırlarda tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma sistemi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi ile 4 bin 494 kişi ile görüştü.

Araştırmada, TÜİK verilerine göre Türkiye temsili SES (Sosyo Ekonomik ve Demografik Statü) düzeyinde yaş, cinsiyet ve eğitim kriterleri baz alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada

Ankete katılan vatandaşlara, "28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? sorusu soruldu.

Yapılan çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,8 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

İlk tur sonuçları

28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara farkla kazanırken Millet İttifakı ikinci oldu.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy aldı.

Bunun üzerine milyonlarca seçmen, ikinci tur için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği bir seçimi daha önde tamamlama morali ile seçime hazırlanırken, muhalefette ise dengeler bozuldu.

Öyle ki Kılıçdaroğlu ilk olarak HDP'nin desteğini almış ardından ikinci turda da milliyetçi söylemlerle Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ile anlaştı.

Bunun üzerine siyaset arenasında heyecan yeniden arttı.