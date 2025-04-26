28 Nisan'da İstanbul'daki okulların ilk dersi: Afet Farkındalığı Eğitimi

AA

Megakent, geçtiğimiz günlerde deprem gerçeğiyle yüzleşti...

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası yeni bir karar alan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, önemli açıklamalarda bulundu.

"AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ" İŞLENECEK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak​.

"BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARIYLA HEM AFET RİSKLERİNİ AZALTMAYI HEM DE AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti.

Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalığı Eğitimi" olarak belirlediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız.

16 SAATLİK SERTİFİKALI PROGRAM

Afet bilincinin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını belirten Yentür, şunları kaydetti: