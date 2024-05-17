28 Şubat davası sanıklarına af 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 kişi sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

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28 Şubat davası sanıklarına af kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı..

Af kararı alınan isimler

Karara göre, hasta ve ileri yaştaki tutuklu komutanlar Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker'in cezaları kaldırıldı.

Diğer isimler ise şöyle:

Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna ve Abdulhekim Yılmaz.

Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan cezaevine gönderilmişti.

28 Şubat'ın baş mimarlarından olan Çevik Bir ve Çetin Doğan da dahil olmak üzere 14 'postmodern' darbeci, 2021 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın bu kararının ardından, rütbe cezalandırması da beraberinde gelmiş ve 14 kişi "er" statüsüne düşmüştü.

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