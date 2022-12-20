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    28 Şubat davasında tutuklu emekli Korgeneral Vural Avar yaşamını yitirdi

    28 Şubat davasında tutuklu emekli Korgeneral Vural Avar yaşamını yitirdi

    28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:56
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    Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar, yürütülen soruşturma çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Avar, 28 Şubat sürecinde sözde irtica ile mücadele adı altında yürütülen cunta faaliyetlerinin emirlerini dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’dan aldıkları iftirasında bulunmuştu.

    Hayatını kaybetti

    Tutuklular içinde bulunan Vural Avar ile ilgili dün gece saatlerinde bir gelişme yaşandı.

    Vural Avar, kaldığı Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

    28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı

    Öte yandan 28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

    Avar’ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

    28 Şubat davasında tutuklu emekli Korgeneral Vural Avar yaşamını yitirdi #1


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